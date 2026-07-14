Началась выдача разрешений на пернатую дичь

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Разрешения без каких-либо ограничений выдаются на муниципальный район. Охотники при подаче заявления выбирают все охотничьи угодья (участки) одного района. При этом могут выбрать различные виды пернатой дичи. Выбор в одном заявлении охотугодий (участков) разных районов будет считаться ошибкой, и в оказании услуги будет отказано. Ошибкой будет и выбор доставки разрешения — МФЦ, так как разрешение в Саратовской области можно получить только лично в комитете или по Почте России (обязательно указывается реальный и корректный адрес удобного места получения).При подаче заявления необходимо учитывать норму допустимой добычи, установленную на перепела и куропатку серую, — 12 и 4 особи в сутки соответственно. Указывать нужно именно это количество, иначе это также будет считаться ошибкой. На остальных пернатых норматив не установлен — количество добытой дичи не ограничено.Напомним, сезон охоты стартует 25 июля с охоты на болотно-луговую дичь (бекас и чибис) с подружейными собаками, на которых имеются документы о происхождении. Эта охота продлится до 30 ноября.На боровую, степную и полевую дичь (куропатка серая, перепел, вяхирь и вальдшнеп) также с собаками охота начнется 5 августа, и завершится сезон 1 января. Поохотиться на водоплавающую дичь (утка, гусь и лысуха) с собаками можно будет с четвертой субботы августа (22 августа) по 30 ноября.Охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь, но без собак, откроется 22 августа и завершится 30 ноября. Добыча боровой дичи без собак будет разрешена также с 22-го августа, но закроется этот сезон охоты 31 декабря.Подать заявление на получение разрешения традиционно можно будет тремя способами: лично в Комитете, по Почте России либо через Госуслуги. С алгоритмом подачи заявления через электронный портал Госуслуг можно ознакомиться на канале комитета в MAX - https://max.ru/id6455048180_gos/AZ8cdE_0UdEА посмотреть видеоурок о подаче заявления через Госуслуги можно на канале комитета в "Рутубе" - https://rutube.ru/video/9d412293c01cfe48badbbf4016c47711/Размер госпошлины не изменился — 650 рублей за одно разрешение.Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области