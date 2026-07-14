150 тысяч исследований за год: как новый анализатор помогает пациентам Новобурасского района

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В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Новобурасская районная больница в 2023 году получила биохимический анализатор.Полученный анализатор — это прибор для биохимических исследований различных веществ: электролитов, ферментов, гормонов и других. Он способен определить концентрацию и наличие этих веществ практически в любых видах биологического материала.За время его использования было проведено более 150 тыс исследований крови, не менее чем 24 тыс пациентам. За последнюю неделю было выполнено 1,6 тыс биохимических исследований у 200 пациентов.«Оборудование позволяет быстро и точно определять широкий спектр биохимических показателей, что важно для своевременного выявления заболеваний и оценки состояния здоровья. Благодаря автоматизации рабочего процесса увеличивается эффективность работы лаборатории, а наши врачи имеют возможность принимать более обоснованные клинические решения, что в конечном итоге способствует улучшению качества лечения», - поделился главный врач больницы Артем Таранков.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».