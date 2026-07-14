На уборке урожая в Пугачевском районе трудятся семейными династиями

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На старте уборочной кампании аграрии Пугачевского района демонстрируют отличные результаты: на полях района уже намолочено 52 780 тонн зерна с площади 16 990 га. На сегодняшний день это лучший результат в области.Весь урожай закладывается в подготовленные склады, а полностью задействованный парк сельскохозяйственной техники и обеспеченность всеми необходимыми материально-техническими ресурсами позволяет идти в соответствии с графиком работ.С ходом уборочной страды глава района Алексей Янин и начальник управления сельского хозяйства Анна Одинокова ознакомились на примере крестьянско-фермерского хозяйства братьев Рината и Армана Исмаковых.К(Ф)Х наглядно демонстрирует высокую степень готовности к полевым работам — и технологическую, и, что особенно важно, кадровую. Сегодня Арман работает в поле вместе с сыном. И это – яркий пример живой связи поколений, когда опыт старших передается младшим и одновременно прививается уважение к труду.Здесь же трудится еще одна семья механизаторов — отец и сын. Молодой человек совмещает работу в поле с учебой: он студент Пугачевского гидромелиоративного техникума имени В.И. Чапаева. Учится по профилю и во время жатвы сразу применяет знания на практике. Как отмечают в хозяйстве, такое сочетание теории и реальной работы на сельхозпредприятиях района — это прямой путь к закреплению молодых специалистов на селе и решению задач федпроекта «Кадры в АПК», который является частью национального проекта Президента Владимира Путина «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».Всего по области в уборочной кампании-2026 будет задействована 21 000 человек, в том числе 13 500 механизаторов.