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Сумма штрафов за нарушение правил пожарной безопасности на землях лесфонда превысила полмиллиона рублей

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Сумма штрафов за нарушение правил пожарной безопасности на землях лесфонда превысила полмиллиона рублей

 
С 5 мая на территории лесного фонда Саратовской области действует особый противопожарный режим.
 
В связи с этим в регионе усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах: увеличена кратность патрулирования лесов, особое внимание уделяется местам отдыха граждан, в том числе в выходные и праздничные дни.  
 
По результатам проведенных мероприятий выявлено 16 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Все нарушители разводили костры, что запрещено в условиях особого противопожарного режима.
 
«В отношении нарушителей составлено 16 протоколов об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ. На данный момент к ответственности привлечено 13 граждан, а общая сумма наложенных штрафов превысила 500 тысяч рублей. Ещё три дела находятся на рассмотрении», - отметил заместитель начальника управления лесного хозяйства Иван Яшин. 
 
Напомним, в случае обнаружения возгорания в лесу, необходимо позвонить по номеру «112», «8-800-100-94-00» или «49-05-16».
 
Охрана лесов от пожаров является приоритетной задачей национального проекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие».
 