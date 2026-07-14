На инвестиционной карте РФ размещено более 400 свободных инвестиционных площадок Саратовской области

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Саратовская область активно представлена на Инвестиционной карте РФ — федеральном цифровом ресурсе, который объединяет информацию о свободных инвестиционных площадках по всей стране.«На сегодняшний день на Инвесткарте РФ размещено более 400 свободных инвестиционных площадок региона, готовых для реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики», — рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.На платформе представлены как земельные участки под строительство новых предприятий (greenfield), так и готовые объекты для размещения бизнеса (brownfield). По каждой площадке дана краткая и понятная информация: адрес, площадь, назначение, есть ли доступ к электричеству, газу, воде и дорогам. Также на карте видны зоны с особыми условиями (например, территории опережающего развития) и действующие налоговые льготы.Инвесторы могут подать запрос о более подробной информации про конкретную площадку прямо на сайте Инвестиционной карты, выбрав кнопку «Подать запрос».Также все потенциальные инвесторы, которые заинтересовались конкретной площадкой или нуждаются в помощи при подборе объекта, могут обратиться в Корпорацию развития Саратовской области.