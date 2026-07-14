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Экоцентр «Экологизатор» расширит географию проекта «Водорослям крышка»

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Экоцентр «Экологизатор» расширит географию проекта «Водорослям крышка»

муниципалитеты шести регионов России
 
Саратовский экоцентр «Экологизатор» продолжит развивать модель экологического просвещения для сохранения рек России. Новый этап — проект «Амбассадоры рек», поддержанный Фондом президентских грантов, станет продолжением инициативы «Водорослям крышка» по раздельному сбору вторсырья и защите водоемов.
 
В основе нового этапа лежит успешный опыт реализации экопроекта «Водорослям крышка». За время работы он вышел за пределы Саратовской области и сегодня реализуется в девяти регионах страны благодаря устойчивой сети региональных партнеров-НКО.
 
Мероприятия нового цикла проекта охватят Саратовскую, Самарскую, Волгоградскую, Ярославскую, Нижегородскую области и Республику Башкортостан. В настоящее время идет подготовительный этап: разрабатывается программа эконаставничества для педагогов районных школ, проводится отбор муниципальных районов для реализации проекта, создаются новые образовательные и игровые материалы.
 
Напомним, проект «Водорослям крышка» успешно реализуется на территории Саратовской области с 2021 года. Его цель — привлечь внимание жителей к проблемам загрязнения пластиком и ухудшения состояния рек, а также формирование экологической культуры через популяризацию раздельного сбора отходов.
 
«Оздоровление рек является приоритетным направлением Национального проекта «Экологическое благополучие». В бассейнах рек мы часто наблюдаем активное «цветение», размножение патогенных водорослей и мор рыбы. Решить этот вопрос поможет искусственное зарыбление травоядными рыбами для фильтрации и очистки рек. Взрослые особи такой рыбы поедают до 30% фитопланктона в день от собственной массы. Это значит, что 100 000 рыбок весом 3,5 кг будут в день поедать до 100 тонн водорослей и очищать реки. Зарыбление водоемов помогает сохранить биоразнообразие, укрепить экосистему и поддержать ее естественный баланс», - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.
 
За годы реализации проекта в Саратовской области участники собрали более 76 тонн пластиковых крышек и выпустили в Волгу более 350 тыс. мальков сазана, толстолобика и белого амура. Сегодня проект «Водорослям крышка» объединяет участников из разных регионов России. Общими усилиями на переработку передано более 118 тонн пластиковых крышек, а в реки страны выпущено свыше 435 тыс. мальков травоядных и ценных видов рыб.
 