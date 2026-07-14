Бесплатная юридическая помощь ветеранам СВО: как работает система в Саратовской области

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Саратовский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает помогать ветеранам специальной военной операции и их родным в решении правовых вопросов. Фонд заключил соглашения о сотрудничестве в сфере оказания бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей с различными органами и организациями: Федеральной нотариальной палатой, Федеральной палатой адвокатов, Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России», Минюстом РФ, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, органами прокуратуры, следствия и МВД.Юридическое сопровождение остается одним из самых востребованных направлений деятельности фонда. Чаще всего ветераны и их близкие обращаются за консультациями по вопросам оформления удостоверения ветерана боевых действий, получения мер социальной поддержки, назначения выплат, связанных с участием в специальной военной операции, а также помощь в составлении заявлений, исков и жалоб, в случае необходимости юристы и адвокаты представляют интересы ветеранов в судах и государственных органах.«За каждой цифрой стоит человеческая судьба. За полгода наши специалисты рассмотрели более тысячи обращений от ветеранов и их близких с просьбой решить юридические вопросы. Это в очередной раз доказывает, что бесплатная правовая помощь не пустой звук, а востребованный механизм, который приносит конкретные результаты», — отметил руководитель саратовского филиал фонда «Защитники Отечества» Денис Белоусов.Важным форматом работы стали выездные приемы. В первом полугодии 2026 года сотрудники филиала совместно с региональным общественным фондом поддержки гражданских инициатив «Общество и право» провели более 10 приемов в отдаленных районах области. Это позволило жителям получить консультацию специалистов на месте, без посещения областного центра.Филиал фонда «Защитники Отечества» по Саратовской области