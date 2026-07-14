Почетный дорожник раскрыл секреты моста у села Пристанное

просмотров: 121

Почетному дорожнику России Распорову Олегу Николаевичу, строителю моста Саратов-Энгельс, вручили медаль Петра Губонина – ведомственную награду министерства транспорта РФ.Вручил заслуженную награду и поздравил с 81-м днем рождения ветерана дорожной и строительной отрасли замминистра дорожного хозяйства Игорь Абрамов.Свою трудовую деятельность после окончания Саратовского Политехнического института Олег Николаевич начал монтажником в 60-х и участвовал в монтаже первой «птички»-пролета моста Саратов-Энгельс. И вот уже более 60 лет он не расстается с мостами – в настоящее время является заместителем Председателя Поволжского отделения Российской академии транспорта. В его послужном списке около 90 мостов.Самый значимый объект, вызывающий гордость и запомнившийся трудностями, которые пришлось преодолевать – это мостовой переход у села Пристанное. Он строился в две очереди - с марта 1991 по 16 октября 2009 года.Построенный мостовой переход общей длиной 12 760 м состоит из руслового моста длиной 2 357,2 п.м., дамб и нескольких мостов через протоки Волги. Мостовой переход у с. Пристанное сократил путь из Европы в Азию на 500 км.При строительстве моста впервые использовали модифицированный литой асфальтобетон. Благодаря его шумопоглощающим свойствам удалось отказаться от установки 300-метрового шумозащитного экрана, предусмотренного проектом.Кроме того, руководитель строительства Олег Распоров доказал в Москве необходимость защиты бетонных конструкций от коррозии. Это позволило повысить долговечность и эксплуатационные характеристики моста.Для справки: Медалью Петра Губонина награждаются граждане за плодотворное сотрудничество и взаимодействие в области транспорта и строительства транспортной инфраструктуры.Знаменитый российский строитель железных дорог, предприниматель и благотворитель Пётр Ионович Губонин прошёл необычный жизненный путь от крепостного до одного из самых успешных российских промышленников второй половины XIX столетия.