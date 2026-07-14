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«Браслеты жизни», маскировочные сети и травяные чаи отправляют защитникам из Саратовской области

Новости
«Браслеты жизни», маскировочные сети и травяные чаи отправляют защитникам из Саратовской области

 
Тепло родного края передают защитникам сотрудники социозащитных учреждений и получатели социальных услуг Саратовской области.
 
Так, социальные работники комплексного центра соцобслуживания населения Татищевского района из села Вязовка активно собирают и заготавливают целебные луговые травы, формируют ароматные травяные чаи для отправки участникам специальной военной операции.
 
К ним присоединились «серебряные» волонтеры из Самойловского района. Старшие «превращают» обычные растения в ароматные эликсиры, способные согреть и успокоить, подарить силы и напомнить о родном доме.
 
«Это не просто травяные чаи, это частичка тепла, заботы, любви и, конечно, благодарности, которая отправляется вместе с посылками нашим ребятам на передовую», – поделились добровольцы.
 
В свою очередь специалисты и получатели социальных услуг комплексного центра соцобслуживания населения Ртищевского района, члены районного Совета женщин по заявке бойцов-земляков приобрели «пауэрбанки». В ближайшее время 5 устройств будут переданы «за ленточку».
 
Социальные работники комплексного центра соцобслуживания населения Краснокутского района совместно с получателями социальных услуг передали бойцам в зону проведения СВО маскировочные сети.
 
Специалисты управления социальной поддержки населения Вольского района совместно с Вольским районным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» приобрели для военных минеральную воду, влажные полотенца и салфетки, а также безрецептурные лекарственные препараты. Они сообщили, что ветераны доставят гуманитарную помощь по мере формирования груза.
 
Вместе с тем «серебряные» волонтеры из Новобурасского района, участники клуба «Кто, если не мы» села Чернышевка провели познавательный мастер-класс для детей и получателей услуг на дому, посвященный изготовлению браслетов из паракорда для военнослужащих. Организаторы рассказали, что материал, из которого изготавливаются «браслеты жизни» – это легкий и невероятно прочный нейлоновый трос, изначально использовавшийся для строп парашютов. Этот полезный тактический аксессуар на практике не раз проявлял себя, как настоящее спасение в экстремальных ситуациях. Кроме того, функциональный предмет является символом поддержки. Освоив технику плетения, участники успешно изготовили браслеты, которые также отправятся вместе с гумгрузом в зону проведения СВО.
 