Более 3000 детей приняли участие в работе летних культурно-оздоровительных центров «Место притяжения» в Энгельсском районе   

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Только за июнь текущего года более 3000 детей посетили летние культурно‑просветительские центры «Место притяжения», организованные в разных населённых пунктах Энгельсского района. Центры продолжают работу в рамках летней программы и готовы принять ещё больше участников в течение всего сезона.Посещение центров – это активная деятельность: многие ребята включились в творческую работу, записались в кружки. Программы сочетают просветительскую и досуговую составляющие, создавая условия для всестороннего развития детей.Ежедневная программа центров включает мастер‑классы по художественному и прикладному творчеству; игровые и развивающие мероприятия; творческие проекты и коллективные инициативы, направленные на раскрытие талантов у детей.«Организация летних культурно‑оздоровительных площадок — приоритетная задача для региона. Такие площадки не только обеспечивают безопасный и содержательный досуг для детей в период каникул, но и создают условия для раннего выявления и поддержки творческих способностей. Инвестиции в культурное и творческое образование — это инвестиции в будущее нашего региона: именно здесь формируются ценности, социальные навыки и мотивация к развитию у подрастающего поколения. Мы продолжим расширять сеть подобных программ и поддерживать профессионалов, которые работают с детьми», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Летние программы строятся с учётом интересов и возрастных особенностей участников, что позволяет обеспечивать насыщенное и безопасное времяпрепровождение. Центры работают в ежедневном режиме на протяжении всего лета.