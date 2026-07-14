В Саратове ищут добровольцев для уничтожения украинских БПЛА
Минобороны РФ ищет добровольцев в отряд «Барс-Саратов». Подразделение защищает предприятия Саратовской области от атак БПЛА Украины. Такое объявление распространила администрация Волжского района областного центра.
Основные задачи добровольцев:
– обязательный 10-дневный курс обучения на полигоне;
– уничтожение БПЛА противника (ПВО, РЭБ, РЭР, ЗПК).
Работать придется в течение 2-6 месяцев во время областных сборов.
«Единовременная выплата за участие в областных сборах: от 21 500 до 57 000 рублей.
Выплаты за время нахождения на сборах: в среднем 100 000 – 110 000 рублей (с учетом зарплаты по основному месту работы и выплат Министерства обороны РФ)», – рассказали администрации.
Соискателям также гарантируют:
– выполнение задач исключительно на территории Саратовской области;
– соцподдержку, в том числе для членов семьи;
– возможность получения наград;
– сохранение рабочего места и средней зарплаты на период действия контракта с Министерством обороны РФ;
– сохранение пенсии за выслугу лет (для пенсионеров силовых структур);
– возможность трудоустройства на охраняемое предприятие.
Всех, кого заинтересует предложение, просят звонить по номеру +7 (927) 277-33-15.
Основные задачи добровольцев:
– обязательный 10-дневный курс обучения на полигоне;
– уничтожение БПЛА противника (ПВО, РЭБ, РЭР, ЗПК).
Работать придется в течение 2-6 месяцев во время областных сборов.
«Единовременная выплата за участие в областных сборах: от 21 500 до 57 000 рублей.
Выплаты за время нахождения на сборах: в среднем 100 000 – 110 000 рублей (с учетом зарплаты по основному месту работы и выплат Министерства обороны РФ)», – рассказали администрации.
Соискателям также гарантируют:
– выполнение задач исключительно на территории Саратовской области;
– соцподдержку, в том числе для членов семьи;
– возможность получения наград;
– сохранение рабочего места и средней зарплаты на период действия контракта с Министерством обороны РФ;
– сохранение пенсии за выслугу лет (для пенсионеров силовых структур);
– возможность трудоустройства на охраняемое предприятие.
Всех, кого заинтересует предложение, просят звонить по номеру +7 (927) 277-33-15.