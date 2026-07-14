В Саратове ищут добровольцев для уничтожения украинских БПЛА

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– обязательный 10-дневный курс обучения на полигоне;– уничтожение БПЛА противника (ПВО, РЭБ, РЭР, ЗПК).Работать придется в течение 2-6 месяцев во время областных сборов.«Единовременная выплата за участие в областных сборах: от 21 500 до 57 000 рублей.Выплаты за время нахождения на сборах: в среднем 100 000 – 110 000 рублей (с учетом зарплаты по основному месту работы и выплат Министерства обороны РФ)», – рассказали администрации.– выполнение задач исключительно на территории Саратовской области;– соцподдержку, в том числе для членов семьи;– возможность получения наград;– сохранение рабочего места и средней зарплаты на период действия контракта с Министерством обороны РФ;– сохранение пенсии за выслугу лет (для пенсионеров силовых структур);– возможность трудоустройства на охраняемое предприятие.Всех, кого заинтересует предложение, просят звонить по номеру +7 (927) 277-33-15.