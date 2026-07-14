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В Саратове ищут добровольцев для уничтожения украинских БПЛА

Новости
Минобороны РФ ищет добровольцев в отряд «Барс-Саратов». Подразделение защищает предприятия Саратовской области от атак БПЛА Украины. Такое объявление распространила администрация Волжского района областного центра.





Основные задачи добровольцев:

– обязательный 10-дневный курс обучения на полигоне;

– уничтожение БПЛА противника (ПВО, РЭБ, РЭР, ЗПК).

Работать придется в течение 2-6 месяцев во время областных сборов.

«Единовременная выплата за участие в областных сборах: от 21 500 до 57 000 рублей.

Выплаты за время нахождения на сборах: в среднем 100 000 – 110 000 рублей (с учетом зарплаты по основному месту работы и выплат Министерства обороны РФ)», – рассказали администрации.

Соискателям также гарантируют:

– выполнение задач исключительно на территории Саратовской области;

– соцподдержку, в том числе для членов семьи;

– возможность получения наград;

– сохранение рабочего места и средней зарплаты на период действия контракта с Министерством обороны РФ;

– сохранение пенсии за выслугу лет (для пенсионеров силовых структур);

– возможность трудоустройства на охраняемое предприятие.

Всех, кого заинтересует предложение, просят звонить по номеру +7 (927) 277-33-15.