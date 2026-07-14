Политолог Бирюлин о выборах в Саратовскую городскую Думу: «Единая Россия» взяла курс на значительное обновление депутатского корпуса

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Политолог отметил, что партия решила значительно обновить депутатский корпус. Почти 70% кандидатов впервые участвуют в выборах в гордуму.«Список кандидатов разительно отличается от предыдущего состава. Только треть депутатов имеют шанс сохранить свои мандаты по итогам голосования в сентябре. Почти 70% кандидатов новички. Стоит отметить, что среди кандидатов много представителей социальной сферы – учителя, работники культуры и медицины. Есть и ветераны СВО. «Единая Россия» активно работает с участниками СВО, волонтеры партии помогают фронту, а вернувшиеся ветераны включаются в партийную работу.Очевидно, что в сложившихся общественно-политических условиях большего доверия у избирателей заслуживают кандидаты близкие жителям, которыми люди контактируют регулярно.«Единая Россия» традиционно уже в преддверии выборов проводит предварительное голосование. Таким образом кандидаты партии уже заручились поддержкой определённой части электората. Это будет существенным подспорьем в грядущей избирательной кампании», - подчеркнул Иван Бирюлин.Напомним, что ранее списки своих кандидатов опубликовали партии ЛДПР, КПРФ, СРЗП, «Новые люди».