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Казаки Балашовского СКО провели патриотическое мероприятие в лагере «Колос» в рамках проекта «Растим патриотов»

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Казаки Балашовского СКО провели патриотическое мероприятие в лагере «Колос» в рамках проекта «Растим патриотов»


12 июля на базе летнего оздоровительного лагеря «Колос» в рамках реализации проекта «Растим патриотов» состоялось масштабное просветительское мероприятие. Акция была организована казаками Балашовского станичного казачьего общества при поддержке Министерства внутренней, региональной и муниципальной политики Саратовской области. В событии приняли участие 295 воспитанников из Екатериновки, Аркадака, Балашова, Саратова, Турков, Ртищево, Калининска и Энгельса.

Казаки Балашовского СКО провели патриотическое мероприятие в лагере «Колос» в рамках проекта «Растим патриотов»


Программа началась с торжественного построения, поднятия Государственного флага и исполнения гимна. Затем участники разделились на четыре команды для прохождения специализированных образовательных секций. Первая секция под руководством старейшины Зайцева В. А. была посвящена демонстрации традиционного казачьего оружия и изучению истории казачества. На второй секции под руководством Коршиковой М. Г. ребята осваивали алгоритмы оказания первой медицинской помощи. Третья секция, которую вел Тамалинцев В. В., ознакомила участников с основами безопасного обращения со стрелковым оружием. Четвертая секция под руководством старейшины Хохонина М. Ю. включала обучение первоначальным навыкам фланкировки шашкой и детальное знакомство с традиционным казачьим вооружением.

Казаки Балашовского СКО провели патриотическое мероприятие в лагере «Колос» в рамках проекта «Растим патриотов»

В итоге воспитанники не только изучили историю и культурные традиции казачества, но и приобрели практические умения работы со средствами индивидуальной защиты и стрелковым оружием, а также развили навыки командного взаимодействия. Завершающим этапом программы стала тематическая эстафета, в ходе которой ребята успешно применили полученные знания и умения на практике.

Казаки Балашовского СКО провели патриотическое мероприятие в лагере «Колос» в рамках проекта «Растим патриотов»

Организаторами мероприятия выступили Подкорытов Н. М. и Коршиков Д. Г. Фотоматериалы предоставлены Дмитриенко С. В. Выражается искренняя благодарность директору летнего оздоровительного лагеря «Колос» Пальчикову Сергею Васильевичу, а также воспитателям и вожатым за активное содействие в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине.

Казаки Балашовского СКО провели патриотическое мероприятие в лагере «Колос» в рамках проекта «Растим патриотов»