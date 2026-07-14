Радищевский музей приглашает на юбилейную выставку Вячеслава Дьяконова

просмотров: 133

В Радищевском музее открылась юбилейная выставка «Дорогие мои, хорошие. Вячеслав Дьяконов». Экспозиция работает с 9 июля по 30 августа в зале здания Биржи по адресу: ул. Радищева, 41.Выставка «Дорогие мои, хорошие» — это признание в любви мастера к близким людям, истории и культуре родного города. Экспозиция также посвящена памяти и уважению к известным землякам — художникам, артистам и режиссёрам — чья творческая деятельность прославила Саратов за пределами региона.Вячеслав Дьяконов — краевед, историк и художник. Родился в Саратове в 1940 году. С детства учился в художественной школе, занимался в театральных студиях и планировал связать жизнь с актёрским искусством. Позднее получил филологическое образование, работал в сфере культуры. В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию по истории. Творчество и гражданская активность Вячеслава Дьяконова остаются значимым вкладом в культурную жизнь региона.