В Петровском районе завершился социальный проект «Казаки по следам истории»

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В минувшую субботу, 11 июля, в Петровском районе состоялось заключительное мероприятие социального проекта «Казаки по следам истории». Финальным этапом стала казачья зарница. Проект, реализуемый с сентября 2025 года при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области, направлен на патриотическое воспитание молодежи и изучение истории родного края.В рамках трех этапов проекта участники занимались краеведческой поисковой деятельностью, осваивали военно-прикладные навыки и развивали командную работу. Финальное испытание собрало 10 команд молодых казачат. Соревнования включали преодоление водных преград, работу с металлоискателями, прохождение полосы препятствий и огневую подготовку. Особое внимание было уделено практическим навыкам владения казачьим оружием, включая фланкировку шашкой.Важной частью итогового мероприятия стала интеллектуальная викторина, посвященная историческим находкам. Все артефакты, обнаруженные участниками в ходе реализации проекта, были торжественно переданы в местный краеведческий музей.На мероприятии присутствовали представители областных и районных властей, атаманы казачьих войск, руководители образовательных и культурных учреждений. По итогам соревнований были определены победители в командном и личном зачете, а также награждены все участники.В итоге реализация проекта «Казаки по следам истории» способствовала углублению знаний молодежи об истории района, развитию физической подготовки и формированию ответственного отношения к сохранению исторического наследия.