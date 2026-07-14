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Студент из Энгельса стал лучшим инженером-технологом в финале чемпионата «Профессионалы»

Новости
Студент из Энгельса стал лучшим инженером-технологом в финале чемпионата «Профессионалы»

 
На базе Московского колледжа архитектуры и градостроительства прошёл финал чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Инженер-технолог машиностроения». Это одно из ключевых соревнований для студентов системы среднего профессионального образования, где участники со всей страны демонстрируют навыки в создании производственных процессов и обработке материалов.
 
Саратовскую область на финале представил студент второго курса Энгельсского промышленно-экономического колледжа Никита Дрындин. Под руководством эксперта-наставника, заместителя директора по учебной работе Елены Криворотовой, он готовился к соревнованиям несколько месяцев. В течение конкурсных дней участники демонстрировали навыки и знания в области машиностроения, решая сложные технологические задачи. Никита уверенно прошёл все этапы и занял первое место среди 23 участников из разных регионов.
 
Движение «Профессионалы» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
 