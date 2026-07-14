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Более 280 тысяч саратовцев выбрали приложение «Госуслуги Дом»

Новости
Более 280 тысяч саратовцев выбрали приложение «Госуслуги Дом»

 
Жители Саратовской области активно используют «Госуслуги Дом» для решения повседневных вопросов, связанных с управлением многоквартирных домов. В настоящее время этот цифровой сервис выбрали свыше 281 тыс. жителей региона.
 
Приложение позволяет при помощи своего мобильного телефона передавать показания приборов учета, оплачивать ЖКУ, отправить обращение в свою УК и многое другое.
 
«Активность саратовцев показывает, что приложение стало действенным механизмом решения жилищных вопросов. В настоящее время экосистема «Госуслуги Дом» развивается и за пределами мобильного приложения. В национальном мессенджере MAX созданы домовые чаты, которые становятся единым пространством для взаимодействия жителей с управляющими компаниями. Здесь же доступны официальный чат-бот и мини-приложение «Госуслуги Дом» с полезным набором функций», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.
 