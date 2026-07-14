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Дворец культуры «Россия» организовал концерт для героев СВО, проходящих восстановительное лечение

Новости
Дворец культуры «Россия» организовал концерт для героев СВО, проходящих восстановительное лечение

 
В рамках социокультурной деятельности артисты Дворца культуры «Россия» посетили саратовский госпиталь для участников боевых действий, проходящих курс восстановления после ранений. Мероприятие прошло в формате камерного концерта.
 
Вместо официальных речей и торжественных приветствий был выбран формат тёплой, душевной встречи. В программе прозвучали популярные композиции о лете, море, любви и нежности — произведения, направленные на создание атмосферы спокойствия и эмоционального восстановления. Музыкальная сессия была организована как часть комплексной реабилитации, поскольку, по мнению организаторов, музыка способствует укреплению психоэмоционального состояния не менее эффективно, чем традиционные средства поддержки.
 
Солисты и лауреаты всероссийских и международных конкурсов — Вероника Блинова, Марина Павлюк, Павел Иванов, Александр Головин, солистка вокального ансамбля «Ретро» Мария Воронова — выступили перед пациентами госпиталя.
 
- Региональные учреждения культуры и дальше будут активно сотрудничать с медицинскими и ветеранскими организациями, чтобы максимально поддерживать реабилитационный процесс. Подобные встречи являются частью системной работы учреждений культуры по социальной поддержке участников боевых действий и их семей. Музыкальные и культурные инициативы направлены на гуманитарную помощь, содействие психологической реабилитации и укрепление чувства единства и поддержки в обществе,- отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
 
Дворец культуры «Россия» планирует продолжать проведение подобных акций в сотрудничестве с медицинскими и ветеранскими организациями региона.
 