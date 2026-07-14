Ветераны СВО, учителя и работники социальной сферы стали кандидатами «Единой России» на выборы в гордуму Саратова

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Делегаты конференции утвердили список кандидатов от партии «Единая Россия» на предстоящие в сентябре выборы в Саратовскую городскую думу седьмого созыва.Губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Роман Бусаргин отметил, что все кандидаты приняли участие в предварительном голосовании партии и призвал продолжать работу вместе с жителями.«Все кандидаты от «Единой России» уже активно работают с людьми, проводят встречи с жителями, ведут сбор предложений в Народную программу партии. Эту работу необходимо продолжать. Среди кандидатов, выдвигаемых «Единой России» на предстоящие выборы есть ветераны СВО. Они, как никто другой доказали свою преданность Родине, и уже сейчас играют важную роль в общественно- политической жизни нашей области», - подчеркнул Роман Бусаргин.