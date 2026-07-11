11 июля 2026 СУББОТА
Новости
14:44 | 11 июля
Завершился волейбольный турнир с участием команд вузов Саратова
09:57 | 11 июля
Саратов обрел самую протяженную набережную на Волге
18:09 | 10 июля
Саратов сегодня встречает новую эпоху: открыта самая протяженная набережная на Волге
18:07 | 10 июля
В Энгельсской городской клинической больнице №1 внедрена революционная технология
17:47 | 10 июля
В Энгельсской городской клинической больнице №1 внедрена революционная технология
17:30 | 10 июля
10 картин Борисова-Мусатова из филиала Радищевского музея представлены в Третьяковке
16:30 | 10 июля
На следующей неделе начинается выдача разрешений на пернатую дичь
15:12 | 10 июля
Прокурором Саратовской области назначен Роман Пантелеев
15:06 | 10 июля
Выставку с дополненной реальностью «Именем Кассиля» можно увидеть на федеральной цифровой платформе «Артефакт»
15:00 | 10 июля
В Саратовской области пройдет областной форум творчества народов Поволжья «Территория единства»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
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Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
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Сказано-сделано-экспортировано
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В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
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Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
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В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
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Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
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Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
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Завершился волейбольный турнир с участием команд вузов Саратова

Новости / Спорт
Завершился волейбольный турнир с участием команд вузов Саратова

 
Победителями соревнований стали спортсмены СГУ. На втором месте – технический университет. Бронзу завоевала команда юридической академии.
 
Соревнования в Затоне прошли в дни открытия для горожан набережной Саратова. Напомним, ее длина составляет теперь 8 километров.