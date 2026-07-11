Саратов сегодня встречает новую эпоху: открыта самая протяженная набережная на Волге

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Сегодня, 10 июля, в Саратове состоялось открытие нового участка городской набережной, и теперь протяженность обновленной береговой линии достигла 8 километров, что официально делает ее самой протяженной набережной на Волге. Новое пространство объединило участок от первого причала до жилых домов на Большой Затонской, подарив жителям долгожданный доступ к реке там, где он десятилетиями был ограничен, а великолепная береговая линия превратилась в единое гармоничное пространство, где каждый может почувствовать величие Волги. Здесь созданы идеальные условия для комфортного отдыха: современные пешеходные и велосипедные дорожки, уютные зеленые зоны, обустроенные пляжи, скейт-парк, площадки для стритбола и баскетбола под открытым небом, что дарит ощущение полноценного отдыха у большой воды прямо в черте города. Реализация этого грандиозного проекта стала возможной благодаря колоссальной поддержке и личному участию Вячеслава Викторовича Володина.Сегодня, когда все работы завершены, наш любимый Саратов по праву заявляет о себе как о настоящем городе-курорте, и эта знаковая дата навсегда войдет в историю как день, когда амбициозная мечта многих поколений саратовцев воплотилась в жизнь, создав современную инфраструктуру, которой мы все можем искренне гордиться», - блогер, продюсер группы «Родные» Владислав Осипов.«Теперь 10 июля по праву можно считать знаковой датой, определившей вектор курортного развития нашего города на десятилетия вперед. Саратов с абсолютной гордостью может принимать гостей самого высокого уровня, предлагая им не только прикоснуться к богатому культурному наследию, но и насладиться первоклассным, современным отдыхом.Главной жемчужиной этого преображения стали 8 километров великолепной набережной, превращенной в единый благоустроенный комплекс. Здесь продумано абсолютно все: от удобных пешеходных маршрутов до функциональных спортивных площадок и чистейших пляжных зон, которые создают неповторимую атмосферу тепла и уюта.За этим грандиозным успехом стоит постоянная поддержка Вячеслава Викторовича Володина, который всегда держит на особом контроле вопросы ра звития региона. Благодаря его личному вниманию и преданности интересам жителей, Саратов получил мощный импульс для движения вперед, а новая набережная стала настоящим символом нашего общего процветания», - рассказал Почетный гражданин города Саратова, общественный деятель и активист Александр Бернадский.