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В Энгельсской городской клинической больнице №1 внедрена революционная технология

Новости / Здоровье
В Энгельсской городской клинической больнице №1 внедрена революционная технология

 
Операции по эндопротезированию суставов с помощью роботизированной хирургической системы - инновационный метод в ортопедической хирургии.
Во время операции хирург управляет высокотехнологичным аппаратом, который выполняет движения с миллиметровой точностью,  делает точные разрезы — контролирует их глубину и углы, обеспечивает стабильность и надёжность всего процесса, помогает идеально позиционировать и установить эндопротез.
 
Робот не заменяет хирурга, а служит его надёжным помощником, который повышает точность и предсказуемость результата. Благодаря высочайшей точности робота процесс восстановления становится эффективнее и быстрее,
часто пациенты могут начать ходить уже на следующий день после операции, а через 4–6 недель активной реабилитации под контролем специалистов человек возвращается к привычному образу жизни и полноценной активности.
 
Для проведения операции с помощью робот-ассистированного хирурга существуют общие показания, показания, при которых робот может быть особенно полезен, а также, безусловно, противопоказания. Операция требует серьезной подготовки пациента  и оборудования, предоперационной планировки, но, в конечном результате, это дает ряд очевидных преимуществ, в числе которых снижение повторных вмешательств и более предсказуемый функциональный исход. С помощью роботизированной хирургической системы CUVIS‑joint уже прооперировано восемь пациентов.
 
«В российских клиниках наблюдается постепенное увеличение использования роботизированной техники и смело можно утверждать, что Энгельсская городская клиническая больница № 1 – в числе передовых, здесь есть подготовленная команда и технические возможности, наличие оборудования. Мы верим, что технологии должны служить людям и CUVIS‑joint помогает это делать на принципиально новом уровне. Теперь самые сложные ортопедические вмешательства становятся ещё безопаснее и результативнее!», - подытожил министр здравоохранения Владимир Дудаков.