Прокурором Саратовской области назначен Роман Пантелеев

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Сегодня коллективу его представил заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин.Роман Сергеевич - опытный руководитель. Начал работу в органах прокуратуры еще в 2002 году. До Саратовской области возглавлял надзорное ведомство в Амурской области.На первой встрече поздравил Романа Сергеевича с назначением и подчеркнул, что конструктивное взаимодействие прокуратуры и Правительства по защите прав граждан и соблюдение законности во всех процессах - один из приоритетов исполнительной власти. В центре совместной работы сейчас также находится защита прав наших участников специальной военной операции и их близких.