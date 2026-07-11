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Прокурором Саратовской области назначен Роман Пантелеев

Новости
Прокурором Саратовской области назначен Роман Пантелеев

Сегодня коллективу его представил заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин.

Роман Сергеевич - опытный руководитель. Начал работу в органах прокуратуры еще в 2002 году. До Саратовской области возглавлял надзорное ведомство в Амурской области.

На первой встрече поздравил Романа Сергеевича с назначением и подчеркнул, что конструктивное взаимодействие прокуратуры и Правительства по защите прав граждан и соблюдение законности во всех процессах - один из приоритетов исполнительной власти. В центре совместной работы сейчас также находится защита прав наших участников специальной военной операции и их близких.