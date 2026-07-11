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10 картин Борисова-Мусатова из филиала Радищевского музея представлены в Третьяковке

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10 картин Борисова-Мусатова из филиала Радищевского музея представлены в Третьяковке

 
Более 140 работ Борисова-Мусатова представили на монографической выставке художника в Третьяковской галерее. Выставка «Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа», посвященная одному из ярчайших представителей русского символизма рубежа XIX–XX веков, открылась 10 июля.
 
Экспозиция объединяет произведения живописи и графики, которые рассказывают о коротком, но насыщенном жизненном и творческом пути художника.
 
На масштабной выставке представлены более 140 произведений Виктора Борисова-Мусатова из двадцати музеев и частных собраний. 10 полотен художника - из саратовского  дома-музея Борисова-Мусатова - филиала Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева, чья коллекция произведений В. Э. Борисова-Мусатова является одной из наиболее значимых в стране.
 
Из фондов Радищевского музея на выставке экспонируются живописные этюды к знаменитым полотнам мастера, в том числе, этюды к картинам «Водоем», «Изумрудное ожерелье», а также другие работы из музейного собрания.
 
Выставка будет открыта для посещения до 8 ноября 2026 года.
 