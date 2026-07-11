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На следующей неделе начинается выдача разрешений на пернатую дичь

Новости
На следующей неделе начинается выдача разрешений на пернатую дичь

 
Во вторник, 14 июля, комитет охотничьего хозяйства и рыболовства начинает выдачу разрешений на пернатую дичь в преддверии летне-осеннего сезона охоты.
 
Как пояснили специалисты ведомства, разрешения будут выдаваться на муниципальный район. Охотники, при подаче заявления, смогут выбрать в конкретном районе все имеющиеся угодья (участки), указав при этом различные виды пернатой дичи.
 
Напомним, сезон охоты стартует 25 июля с охоты на болотно-луговую дичь (бекас и чибис) с подружейными собаками, на которых имеются документы о происхождении. Эта охота продлится до 30 ноября.
 
На боровую, степную и полевую дичь (куропатка серая, перепел, вяхирь и вальдшнеп) также с собаками охота начнется 5 августа, и завершится сезон 1 января. Поохотиться на водоплавающую дичь (утка, гусь и лысуха) с собаками можно будет с четвертой субботы августа (22 августа) по 30 ноября.
 
Охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь, но без собак, откроется 22 августа и завершится 30 ноября. Добыча боровой дичи без собак будет разрешена также с 22 августа, но закроется этот сезон охоты 31 декабря.
 
При подаче заявления необходимо учитывать, что на перепела и куропатку серую установлена норма допустимой добычи — 12 и 4 особи в сутки соответственно. На остальных пернатых норматив не установлен — количество добытой дичи не ограничено.
 
Подать заявление на получение разрешения традиционно можно будет тремя способами: лично в комитете, по Почте России либо через Госуслуги. При этом, разрешения, при корректной подаче заявления, будут выдаваться без каких-либо ограничений.
 
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области