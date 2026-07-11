В Саратовской области пройдет областной форум творчества народов Поволжья «Территория единства»

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В Саратовской области с 1 октября по 10 ноября 2026 года пройдет областной форум творчества народов Поволжья «Территория единства».Форум приурочен ко Дню народного единства и проводится в целях поддержки творческого потенциала одарённых обучающихся, формирования интереса подрастающего поколения к народному творчеству и культурным традициям народов Поволжья, воспитания патриотизма, толерантности и уважения к национальной культуре.Его участниками станут ученики и преподаватели учреждений дополнительного образования (ДШИ, ДМШ, ДХШ), специализированных лицеев, студенты образовательных организаций среднего профессионального образования сферы культуры и искусства Саратовской области.Программа форума включает пять блоков: исследовательские работы по этнографии народов Поволжья с мультимедийными презентациями, творческую лабораторию по номинациям «Народное пение», «Народный танец», «Народные инструменты», «Театр мод» и «Медиа», выставку народных промыслов, ремёсел и изобразительного искусства, мастер-классы от народных умельцев, а также заключительные мероприятия — Гала-концерт и церемонию награждения победителей.Положение и другие документы размещены на странице форума.Для участия необходимо до 1 октября 2026 года направить заявку и все необходимые документы на электронную почту terr_ed@mail.ru. Отборочный этап пройдёт с 1 по 20 октября в заочном формате, после чего лучшие участники получат приглашения на очный этап и Гала-концерт.