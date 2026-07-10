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Делегация главных врачей Саратова и области принимает участие во II форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»

Новости
Делегация главных врачей Саратова и области принимает участие во II форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»

 
Двухдневный форум посвящен комплексному обсуждению стратегических направлений, формирующих основу для здорового долголетия граждан.
 
Ученые, врачи, эксперты области здравоохранения и медицинской науки, политики, представители органов власти субъектов РФ, общественных объединений, производителей продуктов здорового питания и биологически активных добавок, деятели культуры, а также другие заинтересованные лица посвятят свою работу развитию профилактической медицины и междисциплинарных подходов.
 
Более 30 сессий, дискуссий и деловых игр по ключевым направлениям медицины и здоровья. «Механизмы старения и возможности управления биологическим возрастом», «Питание 3:0, персонализированный подход», «Рацион здорового долголетия» - вот лишь некоторые из обсуждаемых тем в ходе форума и, конечно, обмен опытом специалистов из  разных регионов, передача знаний.
 
«Я считаю такие мероприятия и обсуждаемые темы важными, потому что будущее наступает быстро, технологии развиваются интенсивно, а форум - это не только обмен опытом, но и возможность синхронизировать региональные инициативы с общероссийскими трендами.
Управлением биологическим возрастом – одна из реалий современной медицины. Мы в Саратовской области дали старт региональному движению «За медицину здорового долголетия». Его главная цель — выявление скрытых рисков и изменений в организме, которые могут привести к преждевременному старению. За этим разделом медицины – будущее!», - поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.
 