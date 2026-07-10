Каждый второй выпускник области показал высокий результат на ЕГЭ

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В Саратовской области подвели предварительные итоги единого государственного экзамена. В этом году за парты в пунктах проведения ЕГЭ сели 9514 одиннадцатиклассников, и многие из них показали отличный результат. Планку в 70 и более баллов преодолели 4830 выпускников текущего года.Все больше ребят делают выбор в пользу предметов естественно-научного цикла. Количество выпускников текущего года, набравших 70 и более баллов на ЕГЭ по этим предметам, увеличилось по сравнению с предыдущим годом.«Рост числа участников ЕГЭ по профильной математике и физике, а также увеличение доли высокобалльников по этим предметам — объективный показатель. Это говорит о том, что выпускники стали более осознанно подходить к выбору экзаменов и требовательнее относиться к уровню своей подготовки», – отметил министр образования Александр Блатман.Особого внимания заслуживают четверо выпускников, сумевших набрать сто баллов сразу по двум предметам. Всего же в регионе 88 стобалльников, на счету которых 92 максимальных результата.