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Аграрии Саратовской области собрали первые 100 000 тонн зерна нового урожая

Новости / АПК
Аграрии Саратовской области собрали первые 100 000 тонн зерна нового урожая

 
В Саратовской области собрано 107,9 тыс. тонн зерна с урожайностью 27 ц/га, что на треть выше уровня прошлого года. За последние сутки намолочено 58,3 тыс. тонн. Помимо озимой пшеницы, в хозяйствах области начали собирать озимую рожь, сообщил заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства Василий Котов.
 
Работы ведутся на полях 17 районов области.
 
Наибольший вклад в первые сто тысяч тонн зерна внесли аграрии Энгельсского МР – 18 800 тонн,  Пугачевского МР – 13 413 тонн, Краснокутского МР– 11 170 тонн, а также Дергачевского и Федоровского районов – 9 572 тонны и 8 674 тонны соответственно.
 
Наивысшую урожайность показывают Энгельсский район – 40 ц/га, Советский район  - 36 ц/га и Калининский район – 35 ц/га.
 
«В рамках поручений нашего Президента Владимира Владимировича Путина аграрии региона ежегодно наращивают объемы использования семян российской селекции. Так, в этом году 95% озимых культур засеяны семенами отечественной селекции, в том числе саратовской – 45%», - рассказал Василий Котов.
 