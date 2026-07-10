Юные художники плетут маскировочные сети

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Летом, в разгар каникул, мастерская «Ангел» Детской школы искусств р.п. Степное превратилась в настоящий центр творческой и полезной работы: ученицы отделения изобразительного искусства под руководством преподавателя рисования Юлии Банниковой и при поддержке волонтёров движения «Добрые люди» осваивают плетение маскировочных сетей.За рабочими столами — творческая беседа и серьёзная работа: юные художники учатся сочетать цвет, текстуру и прочность, оттачивая техники плетения до аккуратной, почти ювелирной точности. Каждая сплетённая ячейка — не просто элемент конструкции, а небольшая капля заботы, отправленная тем, кто стоит на защите нашей Родины.«Мы делаем не просто сети — мы помогаем тем самым приблизить Победу», — делятся юные художники. Эти слова звучат искренне и показывают зрелую гражданскую позицию юных мастеров.Проект даёт не только практические навыки, но и воспитывает взаимовыручку, дисциплину и готовность действовать ради общего блага.Готовые маскировочные сети будут переданы в установленные инстанции, а опыт, приобретённый в мастерской, останется надолго — как практический навык, дружба и понимание личной ответственности в большой общей работе.