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Юные художники плетут маскировочные сети

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Юные художники плетут маскировочные сети

 
Летом, в разгар каникул, мастерская «Ангел» Детской школы искусств р.п. Степное превратилась в настоящий центр творческой и полезной работы: ученицы отделения изобразительного искусства под руководством преподавателя рисования  Юлии  Банниковой и при поддержке волонтёров движения «Добрые люди» осваивают плетение маскировочных сетей.
 
За рабочими столами — творческая беседа и серьёзная работа: юные художники учатся сочетать цвет, текстуру и прочность, оттачивая техники плетения до аккуратной, почти ювелирной точности. Каждая сплетённая ячейка — не просто элемент конструкции, а небольшая капля заботы, отправленная тем, кто стоит на защите нашей Родины.
 
«Мы делаем не просто сети — мы помогаем тем самым приблизить Победу», — делятся юные  художники. Эти слова звучат искренне и показывают зрелую гражданскую позицию юных мастеров.
 
Проект даёт не только практические навыки, но и воспитывает взаимовыручку, дисциплину и готовность действовать ради общего блага.
 
Готовые маскировочные сети будут переданы в установленные инстанции, а опыт, приобретённый в мастерской, останется  надолго —  как практический навык,   дружба и понимание личной ответственности в большой общей работе.
 