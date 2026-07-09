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ПривЖД отличилась в пяти номинациях

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ПривЖД отличилась в пяти номинациях регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»


ПривЖД отличилась в пяти номинациях

По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» Приволжская магистраль отличилась сразу в пяти номинациях. Церемония награждения победителей и призёров прошла в правительстве Саратовской области в рамках заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Приволжская железная дорога заняла первое место в номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий», а вторые места – за развитие кадрового потенциала, улучшение условий труда работников с семейными обязанностями, формирование здорового образа жизни и развитие социального партнерства.
Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ ежегодно с 2000 года. Его ключевая задача – привлечь внимание к важным социальным вопросам на предприятиях, показать примеры успешного решения таких задач и простимулировать развитие корпоративного человеческого потенциала.
Победители регионального этапа представят Саратовскую область в финале конкурса на федеральном уровне.