ПривЖД отличилась в пяти номинациях

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По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» Приволжская магистраль отличилась сразу в пяти номинациях. Церемония награждения победителей и призёров прошла в правительстве Саратовской области в рамках заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.Приволжская железная дорога заняла первое место в номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий», а вторые места – за развитие кадрового потенциала, улучшение условий труда работников с семейными обязанностями, формирование здорового образа жизни и развитие социального партнерства.Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ ежегодно с 2000 года. Его ключевая задача – привлечь внимание к важным социальным вопросам на предприятиях, показать примеры успешного решения таких задач и простимулировать развитие корпоративного человеческого потенциала.Победители регионального этапа представят Саратовскую область в финале конкурса на федеральном уровне.