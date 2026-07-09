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Выгодные вакансии Саратовской области: от комбайнера до инженера

Новости
Выгодные вакансии Саратовской области: от комбайнера до инженера

 
Кадровый центр Саратовской области представил новую подборку актуальных вакансий. В перечень вошли предложения с конкурентоспособной заработной платой и возможностью официального трудоустройства.
 
Так, в Энгельсе ищут старшего слесаря-электроника по ремонту оборудования (мобильная группа) на зарплату 250 тысяч рублей.
 
Инженеру производственно-технического отдела за работу в Саратове предлагают зарплату в размере 240 тысяч рублей.
 
В агрофирму Балаковского района требуется комбайнер-механизатор с заработной платой до 200 тысяч рублей и водитель грузового автомобиля с прицепом, который может рассчитывать на аналогичную зарплату.
 
Напомним, с полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться на портале «Работа России»: trudvsem.ru.
 
Также жители области определенных категорий могут пройти бесплатное профессиональное обучение по национальному проекту «Кадры», прием заявок ведется на портале «Работа России». Обучение проводится по востребованным на рынке труда профессиям.
 
По вопросам трудоустройства и профессионального обучения необходимо обращаться в территориальные кадровые центры: https://clck.ru/3TTbUp.
 
Справочную информацию можно получить по единому бесплатному номеру Кадрового центра Саратовской области: 8-800-775-76-25.
 
Кадровый центр Саратовской области