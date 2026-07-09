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Пострадавшие от паводков дагестанские фермеры получили вторую партию высокопродуктивного скота из

Новости
Пострадавшие от паводков дагестанские фермеры получили вторую партию высокопродуктивного скота из

Саратовской области
 
Помощь предназначена для жителей села Адильотар Хасавюртовского района, пострадавшим от разрушительных весенних ливневых дождей и паводков.
 
Первая партия гуманитарной помощи от сельхозтоваропроизводителей Саратовской области – 30 голов высокопродуктивного крупного рогатого скота из племзавода «Трудовой» Марксовского района – прибыла в Дагестан 20 июня.
  
На этот раз благотворительную акцию, инициированную Минсельхозом России, поддержали ООО «Березовское» Энгельсского МР, ООО «Роща» и ООО «Колосок» Базарно-Карабулакского МР, ООО «Лето-2002» из Татищевского района и племзавод «Мелиоратор» Марксовского МР.  
 
Высокопродуктивные коровы безвозмездно переданы фермерам Дагестана, которые понесли ущерб от стихии, чтобы помочь им компенсировать потери.
 
От имени жителей Хасавюртовского района за доставку важного гуманитарного груза поблагодарил заместитель главы администрации района Нурулла Муртазалиев. Он отметил, что дагестанские фермеры, получив этот продуктивный скот, смогут оперативно восполнить потери, восстановить свои домашние хозяйства. Местные жители выразили искреннюю признательность Минсельхозу России и фермерам Саратовской области и других российских регионов за, что в трудную минуту их не оставили наедине с бедой.
 
Сейчас хозяйства области готовят к отправке в Дагестан еще одну партию крупного рогатого скота, на этот раз - мясного направления.
 