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Саратов возглавил рейтинг самых выгодных направлений для летнего отдыха

Новости / Путешествия
Саратов возглавил рейтинг самых выгодных направлений для летнего отдыха

 
По данным сервиса «Яндекс Путешествия» Саратов вошел в число самых бюджетных направлений для летнего отпуска по России в 2026 году. Согласно исследованию, совокупная стоимость перелета и проживания здесь оказалась ниже, чем в любом другом регионе страны. Поездка обойдется в среднем в 15 950 рублей. Эксперты сложили среднюю цену одной ночи в отеле и стоимость авиабилетов.

Также в тройку лидеров вошли Архангельск и Волгоград (17 140 рублей у каждого из городов). А стоимость аналогичного набора услуг в Казани или Самаре обойдется почти на две тысячи рублей дороже.
 
Отметим, низкая стоимость не означает отсутствие впечатлений. Туристы едут в регион за уникальным купеческим колоритом, панорамами Волги и историей отечественной космонавтики.
 
Наибольшей популярностью у гостей города пользуется саратовская набережная, которая носит статус самой протяженной на Волге. Единый прогулочный маршрут со смотровыми площадками, летним кинотеатром и велодорожками стал частью современного облика города. Визитной карточкой города остается Парк Победы на Соколовой горе. Отсюда, с высоты птичьего полета, открывается захватывающая панорама: золотые купола храмов, изгибы Волги и знаменитый автомобильный мост, соединяющий Саратов с Энгельсом.
 
Кроме того, одной из главных точек притяжения региона последних лет стал Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина в Энгельсском районе. Здесь можно увидеть копию спускаемого аппарата и насладиться бескрайними видами степи.
 
Согласно исследованию, Саратов укрепляет позиции одного из ведущих туристических центров Поволжья. Город привлекает путешественников возможностью составить насыщенную культурную программу без лишних затрат.

Фото: ТИЦ Саратовской области