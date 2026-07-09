В Хвалынске поставили универсальную спортивную площадку благодаря нацпроекту

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В районах Саратовской области полным ходом идет благоустройство общественных территорий в рамках федеральной программы «формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.Так, одним из завершенных объектов в Хвалынске стала новая спортивная площадка на улице Наровчатова. Территория разбита на несколько зон: оборудованное место для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол, а также уличный тренажерный комплекс. Эта территория должна стать точкой притяжения для местной детворы, возможно, здесь себя найдут будущие спортсмены и просто любители здорового образа жизни.«В этом году по федеральному проекту в районах области появится 11 новых спортивных площадок, это значит, что спорт становится доступнее для саратовцев, как в городах, так и в небольших поселках. Особенно радует, что все эти территории выбирают сами граждане, которые участвуют во Всероссийском голосовании по объектам благоустройства», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.