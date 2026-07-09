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Саратовская пара сыграла свадьбу на всероссийском фестивале в Москве

Новости
Саратовская пара сыграла свадьбу на всероссийском фестивале в Москве

В День семьи, любви и верности в национальном центре «Россия» прошел III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». В рамках масштабной церемонии одновременно зарегистрировали брак более 100 пар из России, а также Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении.

Саратовскую область на фестивале представили молодые ученые СГЮА— преподаватель Данил Хвостиков и магистрант Полина Кузнецова. Познакомились они в родной академии, где сегодня не только строят семью, но и работают вместе.

Именно в Москве, на одной из самых необычных свадебных церемоний страны, влюбленные сказали друг другу заветное «Да!». Организовать участие саратовской пары помогло управление по делам ЗАГС регионального правительства.

Фестиваль объединил молодоженов со всей страны под девизом «Едины в любви»,который в этом году посвящен Году единства народов России.