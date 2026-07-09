Во всех социозащитных учреждениях области проходят мероприятия ко Дню семьи, любви и верности
В преддверии 8 июля в социозащитных учреждениях области прошли мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.
Получатели социальных услуг активно участвовали в мастер-классах по изготовлению символа праздника – ромашки, украшали помещения и плели венки, обменивались сувенирами ручной работы. Старшие делились с юными получателями услуг знаниями об истории праздника и существующими семейными традициями.
Накануне праздника в Марксовском центре помощи семье и детям «Семья» состоялась теплая встреча, гостями которой стали «серебряные» волонтеры из районного комплексного центра соцобслуживания населения. Добровольцы провели с детьми мастер-класс по изготовлению ромашки.
Шее
«Творческая часть встречи сменилась яркой концертной программой. Ребята подарили бабушкам трогательные стихи и песню о чудесном времени года – лете. Эти искренние выступления вызвали у всех присутствующих самые теплые эмоции и улыбки», – рассказали сотрудники учреждения.
Не остались без внимания получатели услуг в стационарных учреждениях и обслуживаемые на дому. Так, социальные работники с. Красный Яр Энгельсского района навестили и поздравили семью Калашниковых, стаж супружеской жизни которых составляет 63 года. По словам сотрудников, в семье Юрия Николаевича и Галины Константиновны царит атмосфера поддержки, взаимопонимания и заботы.
В социально-реабилитационном отделении филиала комплексного центра соцобслуживания г. Саратова перед старшими выступил ансамбль эстрадно-народной песни «Ярило» Городского дома культуры. А затем артисты дома культуры побывали в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Возвращение».
В отделении дневного пребывания комплексного центра г. Саратова состоялось перед пенсионерами выступили творческие коллективы ДК «Звезда». Особым подарком для зрителей стало выступление виртуозов «Саратовской гармошки». Участники концерта вместе с артистами исполнили известные и любимые песни о семье и родном крае.
Для жителей Ртищевского района прошла познавательная викторина «Все начинается с семьи». А в Базарном-Карабулаке состоялась встреча представителей разных поколений: получателей социальных услуг, «серебряных» волонтеров, детей, стоящих на социальном обслуживании, и воспитанников лагеря «Ласточка». Юные артисты представили гостям яркую концертную программу.
Со старорусскими традициями по ведению домоводства, обычаями и семейными традициями ознакомили детей из Краснокутского района. Ребята своими руками изготовили из шерстяных ниток куклу-оберег для дома.
Творчески подошли к подготовке к празднику и в комплексном центре соцобслуживания населения Питерского района. Юные участники смастерили броши-ромашки, которыми порадуют своих родных.
Сегодня мероприятия продолжаются. Во всех социозащитных учреждениях отдают дань уважения русским традициям, говорят о взаимопонимании, семейных ценностях и поддержке близких.