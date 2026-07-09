Во всех социозащитных учреждениях области проходят мероприятия ко Дню семьи, любви и верности

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В преддверии 8 июля в социозащитных учреждениях области прошли мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.Получатели социальных услуг активно участвовали в мастер-классах по изготовлению символа праздника – ромашки, украшали помещения и плели венки, обменивались сувенирами ручной работы. Старшие делились с юными получателями услуг знаниями об истории праздника и существующими семейными традициями.Накануне праздника в Марксовском центре помощи семье и детям «Семья» состоялась теплая встреча, гостями которой стали «серебряные» волонтеры из районного комплексного центра соцобслуживания населения. Добровольцы провели с детьми мастер-класс по изготовлению ромашки.Шее«Творческая часть встречи сменилась яркой концертной программой. Ребята подарили бабушкам трогательные стихи и песню о чудесном времени года – лете. Эти искренние выступления вызвали у всех присутствующих самые теплые эмоции и улыбки», – рассказали сотрудники учреждения.Не остались без внимания получатели услуг в стационарных учреждениях и обслуживаемые на дому. Так, социальные работники с. Красный Яр Энгельсского района навестили и поздравили семью Калашниковых, стаж супружеской жизни которых составляет 63 года. По словам сотрудников, в семье Юрия Николаевича и Галины Константиновны царит атмосфера поддержки, взаимопонимания и заботы.В социально-реабилитационном отделении филиала комплексного центра соцобслуживания г. Саратова перед старшими выступил ансамбль эстрадно-народной песни «Ярило» Городского дома культуры. А затем артисты дома культуры побывали в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Возвращение».В отделении дневного пребывания комплексного центра г. Саратова состоялось перед пенсионерами выступили творческие коллективы ДК «Звезда». Особым подарком для зрителей стало выступление виртуозов «Саратовской гармошки». Участники концерта вместе с артистами исполнили известные и любимые песни о семье и родном крае.Для жителей Ртищевского района прошла познавательная викторина «Все начинается с семьи». А в Базарном-Карабулаке состоялась встреча представителей разных поколений: получателей социальных услуг, «серебряных» волонтеров, детей, стоящих на социальном обслуживании, и воспитанников лагеря «Ласточка». Юные артисты представили гостям яркую концертную программу.Со старорусскими традициями по ведению домоводства, обычаями и семейными традициями ознакомили детей из Краснокутского района. Ребята своими руками изготовили из шерстяных ниток куклу-оберег для дома.Творчески подошли к подготовке к празднику и в комплексном центре соцобслуживания населения Питерского района. Юные участники смастерили броши-ромашки, которыми порадуют своих родных.Сегодня мероприятия продолжаются. Во всех социозащитных учреждениях отдают дань уважения русским традициям, говорят о взаимопонимании, семейных ценностях и поддержке близких.