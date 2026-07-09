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Около тысячи школьников решили пересдать ЕГЭ в президентский день

Новости
Около тысячи школьников решили пересдать ЕГЭ в президентский день

 
8 и 9 июля выпускники могут пересдать один из сдававшихся ими в этом году или в 10 классе предметов ЕГЭ по своему выбору. Такая возможность была введена с 2024 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
 
Выбрать для пересдачи выпускники могли любой из сданных предметов независимо от набранного количества баллов. Предыдущий результат участника пересдачи по этому предмету будет аннулирован.
 
Сегодня 965 школьников сдают 6 предметов: английский язык (письменная часть) выбрали 38 человек, информатику — 341, литературу — 20, русский язык решили пересдать 308 выпускников, физику — 53, химию — 205 человек. В регионе организовано 15 пунктов проведения экзаменов.
 
9 июля запланированы пересдачи базовой и профильной математики, обществознания, истории, биологии, географии и устной части ЕГЭ по иностранным языкам.
 
Свои результаты выпускники смогут узнать не позднее 20 июля.
 