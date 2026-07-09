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Современные электрокардиографы позволяют быстро и надёжно выявлять сердечно-сосудистые патологии

Новости / Здоровье
Современные электрокардиографы позволяют быстро и надёжно выявлять сердечно-сосудистые патологии

 
С 2023 года в кабинете функциональной диагностики поликлиники Ртищевской районной больницы работает новый электрокардиограф.  За шесть месяцев 2026 года выполнено около 15 тыс. исследований. 
 
Современное оборудование закуплено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
 
«Абсолютных противопоказаний к снятию ЭКГ нет. Относительными противопоказаниями к электрокардиографии могут являться различные нарушения целостности кожных покровов в местах прикрепления электродов. Однако следует помнить, что в случае экстренных показаний ЭКГ следует снимать всегда без исключений», - отметила и.о. главного врача Ртищевской районной больницы Оксана Цуцкова.
 
В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения были закуплены современные ЭКГ-аппараты в сельские подразделения Ртищевского района. Современные электрокардиографы позволяют быстро и надёжно выявлять сердечно-сосудистые патологии, что напрямую влияет на качество оказания медицинской помощи и является важным шагом в развитии первичной медико-санитарной помощи.
 