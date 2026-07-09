Минцифры провело брифинг о развитии связи и защите от киберугроз

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Представители ведомства рассказали о проводимой работе по устранению цифрового неравенства и развитию инфраструктуры связи, в том числе – об обеспечении образовательных организаций доступом к сети Интернет. Сегодня услуги связи получают все 1025 образовательных организаций региона: 952 школы и 73 учреждения среднего профессионального образования. Все они подключены к единой сети передачи данных (ЕСПД) — это обеспечивает не только стабильный интернет, но и автоматическую фильтрацию запрещённого и опасного для детей контента.Параллельно продолжается работа по подключению к сотовой связи малых населённых пунктов в рамках федерального проекта «УЦН 2.0». До конца 2026 года новые вышки появятся ещё в 42 сёлах области.Журналисты обратили внимание на то, что развитие инфраструктуры связи сопряжено с риском стать жертвой кибермошенничества.Анастасия Черепанова сформулировала «пять НЕ», соблюдение которых обеспечит базовую защиту для любого саратовца:- Не называйте пароль — ни по телефону, ни в мессенджере, ни при личной встрече. Даже если собеседник представляется сотрудником банка, полиции, Госуслуг или вашим родственником.- Не диктуйте коды из СМС — это любимая схема мошенников. Вам могут позвонить, прислать код и попросить его продиктовать, чтобы «заблокировать карту» или «отменить операцию».- Не сообщайте CVV-код карты и не называйте ответ на контрольный вопрос. Три цифры на обороте карты — это ключ к вашим деньгам.- Не переходите по ссылкам из писем и сообщений от незнакомцев. Одно нажатие — и на вашем телефоне оказывается программа, которая ворует пароли и данные.- Не принимайте решений под давлением. Если вам говорят: «решайте прямо сейчас», «через 5 минут будет поздно», «ваш ребёнок в беде» — это точно мошенники.«Запомните: ни банк, ни полиция, ни Госуслуги никогда не поставят вас перед выбором «прямо сейчас или всё потеряешь». Государственные организации всегда дают время подумать, проверить, перезвонить», — подчеркнула Анастасия Черепанова.Андрей Добудько добавил, что Минцифры России подготовило второй пакет законодательных мер против интернет-мошенников — проект изменений в правила оказания услуг телефонной связи, известный как «Антифрод 2». Документ планируется к вступлению в силу с 1 марта 2027 года. Его ключевые новации:- запрет на рекламные SMS-рассылки для несовершеннолетних;- блокировка звонков от иностранных операторов на детские номера;- запрет на услуги связи в зарубежном роуминге для лиц младше 18 лет;- дополнительная проверка абонента при изменении его данных.