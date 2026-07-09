Живой разговор о главном: Андрей Овечкин встретился с молодежью Саратовской области в «Доме Знаний»

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На площадке «Дома Знаний» в Саратове прошла встреча с лектором Российского общества «Знание», участником специальной военной операции, ветераном боевых действий и кавалером ордена Мужества, медалей «За храбрость» II степени и «За воинскую доблесть» Андреем Овечкиным.Мероприятие стало частью патриотической акции Российского общества «Знание» и Государственного фонда «Защитники Отечества», которая реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.«Готовность защищать Родину начинается не с автомата в руках, а с осознания: ты — часть чего-то большего, чем твоя личная жизнь. Это умение отвечать за свой дом, свою землю, своих близких — не на словах, а делом. Такая готовность воспитывается каждый день: в труде, в учёбе, в честности перед собой. И когда час настанет, она превращается не в страх, а в твёрдое знание — ты нужен здесь и сейчас», — отметил Андрей Овечкин.В ходе встречи он поделился с молодежью историей своей жизни. За его плечами остались боевой опыт, тяжелое ранение, долгий путь восстановления и возвращение к мирной жизни.Лектор Общества «Знание» рассказал ребятам о том, как принял решение уйти добровольцем, и о мыслях, которые его посещали на фронте, о переживаниях и о том, как ему спустя двадцать лет пригодились навыки, полученные во время срочной службы. Андрей Овечкин также отметил, что с детства занимался спортом, и это очень помогло ему на передовой.Особенно трогательным моментом стал его рассказ о видео, которое прислала супруга: на нём полуторагодовалая дочь, начинавшая говорить внятно, спросила: «Папа, ты у меня что, супергерой?» Ветеран признался, что это видео он прослушивал и просматривал до самого последнего ранения, и оно заряжало его невероятной энергией и силой.Андрей Овечкин подчеркнул, что каждый должен уметь защитить в первую очередь себя и своих родителей, с раннего возраста заниматься физкультурой, слушать и уважать старших, а также защищать слабых.Напомним, что акция «Служу Отечеству» проводится Обществом «Знание» и Государственным фондом «Защитники Отечества» с 2024 года. За это время состоялось порядка 1300 встреч. Лекторами инициативы выступили более 300 ветеранов и участников специальной военной операции, состоящих на сопровождении фонда «Защитники Отечества».По информации Российского общества «Знание»