16 лучших учителей Саратовской области получат президентские премии в 200 тысяч рублей

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В Саратовской области подведены итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. В этом году обладателями президентских премий в 200 тысяч рублей станут 16 педагогов — именно столько премий выделено региону по квоте Минпросвещения России.Всего на конкурс заявились 36 учителей из школ области. Все они прошли технический отбор и были допущены ко второму этапу, где экспертная группа оценивала их профессиональные достижения — методические разработки, результаты учеников, участие в конкурсах и инновационные подходы к преподаванию. На основе рейтинга конкурсная комиссия выбрала 16 победителей. Приказ об итогах конкурса уже опубликован на сайте министерства образования области.Участие в конкурсе могли принять педагоги с нагрузкой не менее 18 часов в неделю и стажем от трёх лет. Для многих из них эта премия — не просто денежное поощрение, а признание труда, подтверждение высокого профессионализма и вклада в развитие образования региона.Традиционно церемония чествования победителей пройдёт в рамках торжественного мероприятия, посвящённого Дню учителя.С победителями конкурсного отбора можно ознакомиться на сайте министерства образования Саратовской области.