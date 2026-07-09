Депутаты облдумы поддержали назначение Сергея Егорова на должность руководителя Вольского района  

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«Вольский район – огромное хозяйство, требующее твёрдой руки здесь и сейчас. Назначение Сергея Егорова вселяет уверенность, что задачи по благоустройству, поддержке местной экономики и решению социальных вопросов будут решаться без промедления», – выразила мнение Светлана Медведева.Депутат Гагик Киракосян (фракция «Единая Россия») заявил, что у нового руководителя района есть все необходимые профессиональные качества и управленческий опыт, чтобы решать возложенные на него обязанности. Он поддержал кадровое решение губернатора Романа Бусаргина.«Это подтверждает успешная реализация социально значимых проектов на посту главы Питерского района, руководство министерством труда и социальной защиты области, координация работы министерств на посту заместителя Председателя регионального Правительства, ответственного за социальный блок», – сказал Гагик Киракосян.Депутат Вадим Рогожин (фракция «Единая Россия») отметил, что новому главе предстоит решать важные задачи, в том числе в сфере дорожно-коммунальной инфраструктуры. «Со своей стороны буду оказывать поддержку как депутат, в округ которого входит сельская часть Вольского района. Поддержку в контроле за дорожно-коммунальной инфраструктурой и в прочих делах, о которых попросит глава», – отметил депутат.