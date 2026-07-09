9 июля 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 08 июля
Во всех социозащитных учреждениях области проходят мероприятия ко Дню семьи, любви и верности
17:30 | 08 июля
Около тысячи школьников решили пересдать ЕГЭ в президентский день
17:00 | 08 июля
Современные электрокардиографы позволяют быстро и надёжно выявлять сердечно-сосудистые патологии
16:30 | 08 июля
Минцифры провело брифинг о развитии связи и защите от киберугроз
15:30 | 08 июля
Живой разговор о главном: Андрей Овечкин встретился с молодежью Саратовской области в «Доме Знаний»
15:26 | 08 июля
Российская избирательная система полностью готова к проведению сентябрьских выборов
14:33 | 08 июля
16 лучших учителей Саратовской области получат президентские премии в 200 тысяч рублей
12:00 | 08 июля
Депутаты облдумы поддержали назначение Сергея Егорова на должность руководителя Вольского района  
11:43 | 08 июля
Эксперты регионального штаба общественного наблюдения за выборами обсудили предстоящую избирательную кампанию
17:30 | 07 июля
От теории к делу: студенты аграрных специальностей проходят производственную практику на предприятиях АПК  
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Депутаты облдумы поддержали назначение Сергея Егорова на должность руководителя Вольского района  

Новости / Главное в политике
На внеочередном заседании Вольского муниципального Собрания был представлен временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Егоров. Депутат областной Думы от фракции «Единая Россия» Светлана Медведева, представляющая Вольский район, отметила, что солидный управленческий опыт Сергея Егорова поспособствует реализации значимых проектов.

 
«Вольский район – огромное хозяйство, требующее твёрдой руки здесь и сейчас. Назначение Сергея Егорова вселяет уверенность, что задачи по благоустройству, поддержке местной экономики и решению социальных вопросов будут решаться без промедления», – выразила мнение Светлана Медведева.
 
Депутат Гагик Киракосян (фракция «Единая Россия») заявил, что у нового руководителя района есть все необходимые профессиональные качества и управленческий опыт, чтобы решать возложенные на него обязанности. Он поддержал кадровое решение губернатора Романа Бусаргина.
 
«Это подтверждает успешная реализация социально значимых проектов на посту главы Питерского района, руководство министерством труда и социальной защиты области, координация работы министерств на посту заместителя Председателя регионального Правительства, ответственного за социальный блок», – сказал Гагик Киракосян.

Депутат Вадим Рогожин (фракция «Единая Россия») отметил, что новому главе предстоит решать важные задачи, в том числе в сфере дорожно-коммунальной инфраструктуры. «Со своей стороны буду оказывать поддержку как депутат, в округ которого входит сельская часть Вольского района. Поддержку в контроле за дорожно-коммунальной инфраструктурой и в прочих делах, о которых попросит глава», – отметил депутат.