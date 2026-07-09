Эксперты регионального штаба общественного наблюдения за выборами обсудили предстоящую избирательную кампанию

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На площадке Регионального штаба общественного наблюдения за выборами прошло заседание экспертного клуба. Участники заседания обсудили Аналитический доклад «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы», который подготовила Ассоциация «Независимый общественный мониторинг».Председатель Регионального штаба общественного наблюдения за выборами, председатель Общественной палаты области Борис Шинчук представил основные выводы доклада, обратив внимание на важность обсуждения в преддверии Единого дня голосования вопросов, связанных с готовностью избирательной системы к выборам, основных факторов, которые будут оказывать на них влияние, условий, в которых выборы проводятся.«В сентябре пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а в нашем регионе жителям предстоит избрать еще более тысячи муниципальных депутатов. В этот период активизируются попытки дискредитировать избирательную систему, поставить под сомнение ее легитимность. Роль общественных наблюдателей и институтов гражданского общества в защите выборов является определяющей. На каждом избирательном участке общественные наблюдатели будут следить за ходом голосования, обеспечивая законность и прозрачность избирательных процедур, предотвращая возможные провокации и препятствуя распространению фейковой информации», - отметил Борис Шинчук.Большое внимание авторы доклада уделили обсуждению условий проведения сентябрьских выборов, подготовки к ним, отмечая в качестве основных факторов избирательной кампании проведение специальной военной операции и запрос общества на решение социально-экономических вопросов.«Избирательная кампания проходит в условиях специальной военной операции и это важная составляющая, которая включает в себя не только ситуацию на линии боевого соприкосновения, но и продолжающуюся информационную войну, борьбу за умы, настроения наших граждан. Это очень не простой контекст и для партий, кандидатов, и для избирателей, которым предстоит в этих условиях делать свой выбор. Поэтому очень важно всем участникам избирательного процесса активно использовать прямые коммуникации в рамках избирательной кампании, занимать ответственную позицию, не только обозначая проблемы, но и предлагая пути их решения», - отметил в ходе дискуссии руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Шаров.