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От теории к делу: студенты аграрных специальностей проходят производственную практику на предприятиях АПК  

Новости / АПК
От теории к делу: студенты аграрных специальностей проходят производственную практику на предприятиях АПК  

Одной из площадок для прохождения летней производственной практики стал учебно-научно-производственный комплекс «Агроцентр» Вавиловского университета.
 
Первокурсники приступили к практическим занятиям по генетике. Сейчас они отрабатывают методику кастрации и опыления зерновых культур.
 
Также здесь проходят учебную геодезическую практику студенты, планирующие в будущем трудиться в сфере землеустройства и кадастра. Ребята работают с приборами, учатся оформлять документы и составлять топографические планы местности, осваивают технологии полевых топографо-геодезических работ.
 
Кроме этого, на полях Агроцентра теорию из учебников применяют на практике будущие агрономы, агрохимики и почвоведы.
 
Планируется, что в этом году в летнюю студенческую производственную практику, помимо площадок Вавиловского университета, будут вовлечены сельхозпредприятия Марксовского, Балтайского, Татищевского, Дергачевского, Балаковского, Новоузенского, Калининского и ряда других муниципальных районов. В частности, в настоящее время студенты одного из сельскохозяйственных колледжей проходят практику на крупном племзаводе в качестве помощников ветеринарного врача.
 
«Практика на ведущих предприятиях регионального агропрома организована в рамках мероприятий федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта Президента Владимира Путина «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Рассчитываем, что за время практики ребята смогут получить новый опыт и практическую подготовку для дальнейшей успешной работы в различных отраслях АПК», - рассказала начальник управления организационной работы, кадровой политики и информационного обеспечения минсельхоза области Оксана Лис.
 