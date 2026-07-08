Пять блогеров из Саратовской области вошли в федеральную команду «Министерства контента»

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Всероссийский проект «ТопБЛОГ»Президентской платформы «Россия – страна возможностей»подвел итоги заявочной кампании образовательного трека «Министерство контента» – первой в России программы, объединяющей авторов контента и федеральные органы власти для создания социально значимых медиапроектов. На участие в программе поступили заявки от авторов из 89 регионов России и разных стран мира. По итогам конкурсного отбора 550 сильнейших участников получили право пройти обучение по программе дополнительного профессионального образования в Мастерской управления «Сенеж». Среди них – пять жителей Саратовской области.От Саратовской области заявки на участие во втором сезоне «Министерства контента» подали 224 жителя, из которых пять авторов вошли в число сильнейших.Оксана Алексеева – автор педагогического блога, обучает блогингу молодых педагогов и школьников, помогая делать образовательный контент современным и востребованным. «Для меня блог – это не просто онлайн-дневник, а пространство, где рождается доверие к школе, обмен опытом и формируется будущее образования», – отмечает Оксана.Вера Кудря – автор просветительского проекта, который помогает говорить о здоровье, профилактике и гигиене простым и современным языком. «Я хочу, чтобы санитарное просвещение перестало быть скучным и страшным, а стало понятным, полезным и по-настоящему востребованным», – говорит Вера.Автор просветительского блога на стыке медицины, психологии и социальной поддержки Ангелина Порошина рассказывает о восстановлении после инсульта, работе логопеда и возможностях социальной помощи, превращая сложные профессиональные знания в понятные и полезные материалы для широкой аудитории. «Я хочу, чтобы качественная информация о здоровье и социальной поддержке помогала людям не меньше, чем сами меры помощи», – отмечает Ангелина.Автор образовательного блога о праве, науке и жизни молодого преподавателя Юлия Дубровина простым языком рассказывает об избирательном праве, поступлении в юридические вузы и научной карьере, вдохновляя студентов и молодых исследователей на профессиональное развитие. «Я хочу, чтобы сложные юридические темы становились понятными, а мой блог мотивировал молодежь заниматься наукой, развиваться и быть активными гражданами своей страны», – говорит Юлия.Анна Кузьмина – автор блога о здоровом образе жизни. Через личный пример она популяризирует заботу о здоровье, активный образ жизни и вовлеченность в жизнь своего города, показывая, что медицина может вдохновлять не только в кабинете врача, но и в социальных сетях. «Хочу вдохновлять людей заботиться о своем здоровье, любить жизнь и каждый день находить повод для движения вперед», – отмечает Анна.Следующим этапом для блогеров станет обучение по программе дополнительного профессионального образования «Государственный контент как инструмент стратегического влияния» на базе Мастерской управления «Сенеж», которую также будут проходить сотрудники федеральных и региональных органов исполнительной власти. В течение месяца авторы вместе с ведущими экспертами страны будут изучать современные подходы к созданию общественно значимого контента, осваивать инструменты стратегических коммуникаций, работать с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, учиться анализировать аудиторию, выстраивать доверительный диалог с обществом и создавать медиапроекты, способные оказывать реальное влияние на развитие ключевых отраслей страны.После участников ждет еще один конкурсный этап. Из 550 авторов будут определены 180 сильнейших блогеров – по 30 человек в каждом из шести тематических направлений. Они продолжат работу совместно с профильными федеральными министерствами, разрабатывая медиапроекты, направленные на решение государственных коммуникационных задач.Финалом трека станет защита разработанных проектов перед экспертами и представителями федеральных ведомств.По информации организаторов