8 июля 2026 СРЕДА
Новости
17:30 | 07 июля
От теории к делу: студенты аграрных специальностей проходят производственную практику на предприятиях АПК  
16:30 | 07 июля
Пять блогеров из Саратовской области вошли в федеральную команду «Министерства контента»
15:30 | 07 июля
Энгельсский музей краеведения готовит современные выставочные залы
14:40 | 07 июля
Лучшие классные руководители и директора саратовских школ награждены премиями
14:39 | 07 июля
На заседании Совета округа обсудили меры социальной поддержки участников СВО
13:12 | 07 июля
Названы лучшие сувениры Саратовской области — 2026
11:05 | 07 июля
В области прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления
18:13 | 06 июля
Учащиеся из России и Китая начали совместную работу над проектами по космонавтике в Петербурге
17:01 | 06 июля
Общественники оценили управленческий опыт Сергея Егорова
14:53 | 06 июля
Центральный университет стал соорганизатором Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Лучшие классные руководители и директора саратовских школ награждены премиями

Новости
Лучшие классные руководители и директора саратовских школ награждены премиями


Сегодня в Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке состоялась торжественная церемония награждения победителей областной премии «Признание» и лауреатов регионального конкурса «Директор года». Заслуженные награды лучшим педагогам и руководителям образовательных учреждений вручил губернатор Роман Бусаргин.

Премия «Признание» объединяет лучших классных руководителей Саратовской области, которые своим трудом, профессионализмом и вниманием к детям вносят значительный вклад в воспитание подрастающего поколения. За последние пять лет участниками конкурса стали 138 педагогов. В этом году заявки подали 20 классных руководителей. Ещё 32 руководителя образовательных организаций приняли участие в региональном конкурсе «Директор года», продемонстрировав современные подходы к управлению школой и развитию образовательной среды.

Обращаясь к участникам церемонии, Роман Бусаргин поблагодарил педагогов за преданность профессии и отметил, что именно учителя и руководители школ закладывают фундамент будущих успехов своих учеников:

«Каждый из вас без преувеличения вкладывает частицу души в каждого ребёнка. Во многих именно вы зажгли ту самую искру и любовь к той или иной профессии. Учитель был и остается своего рода маяком и проводником для детей. Вы, без сомнения, оказываете огромное влияние на формирование личности человека и во многом становитесь для своих учеников примером. И тот факт, что вы берете на себя эту ответственность, говорит о том, насколько сильные вы люди, и вызывает исключительное уважение.

Сегодня мы награждаем победителей конкурсов профессионального мастерства. Эта награда - признание профессионализма и безмерной отдачи своему делу. Это также напоминание о том, какую важную роль играет не только передача детям «багажа знаний», но и наставничество в формате классного руководства, а также руководство образовательным учреждением».