Названы лучшие сувениры Саратовской области — 2026

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Определены победители VII открытого регионального фестиваля-конкурса «Сувенир Саратовской области», организованного Палатой ремесел при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона.В числе работ, которые получили награды: открытки «Саратовские традиции», парные брелоки «Кот Энгельсский и кошка Саратовская», гастрономический сувенир «Балашовский пряник», серия сувениров «Хроники циркового чемоданчика», сувенир «Конь-огонь», линейка туристической сувенирной продукции «Карта исторического центра Саратова». Приз зрительских симпатий получил Вячеслав Бондаревский за набор шахмат «Саратов».Всего по итогам конкурса жюри присудило 51 призовое место: 12 первых, 19 вторых и 20 третьих. Также были вручены специальные призы от партнеров конкурса.Финал конкурса прошел в формате фестиваля: в прошедшие выходные на улице Волжской развернулась выставка-ярмарка, где жители и гости города могли увидеть и приобрести авторские сувениры: керамику, текстиль, украшения, изделия из дерева и многое другое, а также отдать свой голос за понравившееся изделие. Торжественная церемония награждения состоялась в технопарке «Саратов Диджитал».«Развитие туристической привлекательности региона — одна из наших стратегических задач. Конкурс «Сувенир Саратовской области» не просто выявляет талантливых мастеров, но и формирует узнаваемый бренд нашего региона», - подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.Впервые за всю историю конкурса победителей также определяли федеральные эксперты из экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия»: Светлана Гусева — дизайнер, член Союза дизайнеров России, основатель студии ArtiS (Йошкар-Ола), и Алексей Немоляев — генеральный директор туроператора «СимбирСити» (Ульяновск). Благодаря их участию победители, занявшие первые места, получили право выйти в Общенациональный финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» без предварительного отбора.Полный список победителей будет размещен на сайте Палаты ремесел: https://remeslo-saratov.ru/.Напомним, в этом году на суд жюри поступила 231 заявка из Саратовской, Воронежской, Пензенской областей, Краснодарского края. В финал были допущены 127 работ. Конкурс проводился по 11 номинациям, охватывающим многие виды сувениров — от гастрономических до корпоративных.