8 июля 2026 СРЕДА
Новости
17:30 | 07 июля
От теории к делу: студенты аграрных специальностей проходят производственную практику на предприятиях АПК  
16:30 | 07 июля
Пять блогеров из Саратовской области вошли в федеральную команду «Министерства контента»
15:30 | 07 июля
Энгельсский музей краеведения готовит современные выставочные залы
14:40 | 07 июля
Лучшие классные руководители и директора саратовских школ награждены премиями
14:39 | 07 июля
На заседании Совета округа обсудили меры социальной поддержки участников СВО
13:12 | 07 июля
Названы лучшие сувениры Саратовской области — 2026
11:05 | 07 июля
В области прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления
18:13 | 06 июля
Учащиеся из России и Китая начали совместную работу над проектами по космонавтике в Петербурге
17:01 | 06 июля
Общественники оценили управленческий опыт Сергея Егорова
14:53 | 06 июля
Центральный университет стал соорганизатором Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Названы лучшие сувениры Саратовской области — 2026

Новости
Названы лучшие сувениры Саратовской области — 2026

 
Определены победители VII открытого регионального фестиваля-конкурса «Сувенир Саратовской области», организованного Палатой ремесел при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона.
 
В числе работ, которые получили награды: открытки «Саратовские традиции», парные брелоки «Кот Энгельсский и кошка Саратовская», гастрономический сувенир «Балашовский пряник», серия сувениров «Хроники циркового чемоданчика», сувенир «Конь-огонь», линейка туристической сувенирной продукции «Карта исторического центра Саратова». Приз зрительских симпатий получил Вячеслав Бондаревский за набор шахмат «Саратов».
 
Всего по итогам конкурса жюри присудило 51 призовое место: 12 первых, 19 вторых и 20 третьих. Также были вручены специальные призы от партнеров конкурса.
 
Финал конкурса прошел в формате фестиваля: в прошедшие выходные на улице Волжской развернулась выставка-ярмарка, где жители и гости города могли увидеть и приобрести авторские сувениры: керамику, текстиль, украшения, изделия из дерева и многое другое, а также отдать свой голос за понравившееся изделие. Торжественная церемония награждения состоялась в технопарке «Саратов Диджитал».
 
«Развитие туристической привлекательности региона — одна из наших стратегических задач. Конкурс «Сувенир Саратовской области» не просто выявляет талантливых мастеров, но и формирует узнаваемый бренд нашего региона», - подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.
 
Впервые за всю историю конкурса победителей также определяли федеральные эксперты из экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия»: Светлана Гусева — дизайнер, член Союза дизайнеров России, основатель студии ArtiS (Йошкар-Ола), и Алексей Немоляев — генеральный директор туроператора «СимбирСити» (Ульяновск). Благодаря их участию победители, занявшие первые места, получили право выйти в Общенациональный финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» без предварительного отбора.
 
Полный список победителей будет размещен на сайте Палаты ремесел: https://remeslo-saratov.ru/.
 
Напомним, в этом году на суд жюри поступила 231 заявка из Саратовской, Воронежской, Пензенской областей, Краснодарского края. В финал были допущены 127 работ. Конкурс проводился по 11 номинациям, охватывающим многие виды сувениров — от гастрономических до корпоративных.
 