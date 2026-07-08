8 июля 2026 СРЕДА
Новости
17:30 | 07 июля
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16:30 | 07 июля
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15:30 | 07 июля
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14:40 | 07 июля
Лучшие классные руководители и директора саратовских школ награждены премиями
14:39 | 07 июля
На заседании Совета округа обсудили меры социальной поддержки участников СВО
13:12 | 07 июля
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11:05 | 07 июля
В области прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления
18:13 | 06 июля
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17:01 | 06 июля
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В области прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления

Новости
В области прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления

 
С 7 по 13 июля 2026 года в Саратовской области прогнозируется желтый уровень опасности – в большинстве районов Саратовской области сохранится высокая пожарная опасность 4 класс.
 
В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи. Возможно возникновение термических аномалий.
 
Наиболее вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, прогнозируется на территории 33 МО.
 
ГУ МЧС России по Саратовской области