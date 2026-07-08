В области прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления

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С 7 по 13 июля 2026 года в Саратовской области прогнозируется желтый уровень опасности – в большинстве районов Саратовской области сохранится высокая пожарная опасность 4 класс.В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи. Возможно возникновение термических аномалий.Наиболее вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, прогнозируется на территории 33 МО.ГУ МЧС России по Саратовской области