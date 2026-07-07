Учащиеся из России и Китая начали совместную работу над проектами по космонавтике в Петербурге

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Всего на конкурс зарегистрировались 5097 школьников и студентов колледжей 14–17 лет из 87 регионов России. Отбор проходил онлайн и включал задания по физике, астрономии и космическим технологиям, инженерные и научные задачи, а также интервью с экспертами. Финалисты летней смены представляют 15 регионов: Калининградскую, Ленинградскую, Липецкую, Московскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Свердловскую и Челябинскую области, республики Башкортостан, Татарстан и Удмуртию, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Москву и Санкт-Петербург.Очная смена организована на базе лицея «Физико-техническая школа» им. Ж. И. Алферова. Участники изучают устройство малых космических аппаратов, работают со спутниковыми данными, решают астрономические задачи и разбирают принципы космической связи. Отдельная часть программы посвящена приему сигналов со спутников и анализу космических явлений, в том числе гамма-всплесков и солнечных вспышек.Работа на смене проходит в международных командах. Российские финалисты вместе с участниками из Китая выбирают задачи по современной космонавтике, предлагают свои решения и готовят их к защите перед экспертами.Закрытие смены состоится 13 июля. После защиты будет проведена церемония награждения. По итогам всех этапов конкурса сформируют российскую команду из 10 человек. В начале 2027 года она отправится в КНР и продолжит работу над космическими проектами.«Для нас важно, что смена дает участникам опыт международной командной работы над прикладными задачами космонавтики. Они вместе с участниками из Китая используют спутниковые данные, предлагают собственные решения и готовят их к защите перед экспертами. Работа над такими задачами показывает, как знания по физике, математике и астрономии переходят в инженерные решения, и какие навыки нужны тем, кто хочет связать себя с космической отраслью», — отметил руководитель отдела наземных систем малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Кирилл Стариков.«Вместе к звездам» — всероссийский конкурс для учащихся 8–10 классов и студентов колледжей в возрасте 14–17 лет. Отбор проходил онлайн и включал три этапа: тест на знание основ физики, астрономии и базовых принципов космических технологий, выполнение инженерных или научных заданий с развернутым ответом, а также интервью с экспертами. По итогам конкурса финалисты участвуют в международной смене в Санкт-Петербурге, а 10 лучших участников смогут продолжить обучение в КНР.Геоскан — российская группа технологических компаний, которая занимается разработкой и производством беспилотных авиационных систем (БАС), малых космических аппаратов (кубсатов), авионики, средств беспроводной связи, сенсоров для БАС и кубсатов. Также Геоскан предоставляет услуги по беспилотной аэрофотосъемке, в том числе мультиспектральной и тепловизионной, воздушному лазерному сканированию, геологоразведке, разрабатывает и производит беспилотные комплексы и системы навигации в помещениях для STEAM-образования* и соревнований по робототехнике, создает шоу дронов. Продукция и услуги ГК «Геоскан» поставляются более чем в 50 стран мира. В 2026 году компания отмечает 15-летие.* STEAM-образование — междисциплинарное обучение, объединяющее науку, технологии, инженерию, творчество и математику.